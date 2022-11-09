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1st and Nole: FSU embarrasses Miami, can Seminoles win 10 games?

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi, former Tampa Bay Buccaneer Roberto Aguayo, and Curt Weiler take fan questions, comments and more as they chat about the Seminoles' 45-3 win over Miami. They also will look ahead to the game at Syracuse and debate if Florida State can finish the rest of the season without a loss.

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