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{{ timeAgo('2022-11-22 06:53:39 -0600') }} football Edit

1st and Nole: FSU-Florida analysis

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi, Roberto Aguayo and Curt Weiler get you set for the Seminoles and Gators from Tallahassee on Friday. They also discuss the potential of FSU winning nine games and bowl scenarios.

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