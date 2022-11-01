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{{ timeAgo('2022-11-01 08:40:26 -0500') }} football Edit

1st and Nole: FSU stings GT, Miami week has arrived

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi, Roberto Aguayo and Curt Weiler discuss Florida State's win blowout win over Georgia Tech.

The guys touch on trends they like from the game, reasons for concern, as well prepare fans for rivalry week against Miami.

Can the Seminoles blow out the Canes? Roberto also reminisces on funny memories from his playing days against Miami, including an altercation with a future NFL teammate.

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