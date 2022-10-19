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1st and Nole: Putting Clemson loss in perspective, how FSU finishes 2022

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi, Roberto Aguayo and Curt Weiler put the FSU loss to Clemson into perspective, offering thoughts on how much to weigh the Seminoles' late comeback in the loss to Clemson.

They also talk about the team's 4-3 record going into the bye week and give insight into the final five games of the year. Is the second half this season the most important stretch for Mike Norvell in his tenure at Florida State?

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