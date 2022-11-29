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{{ timeAgo('2022-11-29 20:00:34 -0600') }} football Edit

1st and Nole: Reflecting on FSU's win over UF, bowl scenarios

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Roberto Aguayo, Ariya Massoudi and Curt Weiler give their thoughts on FSU's 45-38 win over Florida, recap the 2022 regular season and take fan questions.

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