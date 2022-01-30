 Warchant - 2024 WR Camdon Frier commits to FSU
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2024 WR Camdon Frier commits to FSU

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney sits down with 2024 wide receiver Camdon Frier to break down his commitment to the Seminoles.

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