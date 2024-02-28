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2025 LB Ty Jackson locks in official visit, places FSU in Top-10

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

Loxahatchee (Fla.) Seminole Ridge linebacker Ty Jackson narrowed down his list of contending schools to 10 on Tuesday.

Florida State is one of the schools in Jackson's top 10, alongside Penn State, Alabama, Florida, Miami, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Syracuse and Texas A&M.

Jackson visited Florida State multiple times last season, including the Miami game on Nov. 11.

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Jackson has locked in an official visit with the Seminoles on June 14. Georgia, Penn State and Tennessee will also receive official visits from Jackson.

Coming off an impressive junior season, Jackson totaled 135 total tackles and four tackles for loss in 14 games for Seminole Ridge. He also recorded two sacks, two interceptions and forced four fumbles for the Hawks.

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