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2025 OL prospect Peyton Jospeh commits to Florida

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Four-star 2025 offensive guard prospect Peyton Joseph will not be suiting up for Florida State next season, at least for now. On Sunday afternoon the 6-foot-3 and 320-pound rising senior committed to Florida.

Joseph, from Houston County (Ga.) High is ranked as the No. 4 offensive guard prospect in the country and the 127th-best overall prospect in the 2025 class.


Florida State and Georgia Tech were the other two schools in Joseph's top three prior to announcing his commitment. Joseph took unofficial visits to both Florida and Georgia Tech. He had not been on FSU's campus yet this year.

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