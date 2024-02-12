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2025 OT Mario Nash narrows list of potential college homes down to ten

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Class of 2025 offensive tackle prospect Mario Nash has narrowed his list of potential college homes down to ten schools. Nash, 6-4 and 268-pounds, has Florida State among those ten schools. The rising senior was on the FSU campus last month for an unofficial visit with the Seminoles and has been a regular visitor to Tallahassee since last summer.

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The other schools to make Nash's final ten are Miami, Mississippi State, Missouri, Ole Miss, Penn State, South Carolina, Auburn, LSU and Georgia Tech. Nash has also taken official visits to Mississippi State, Ole Miss. He is currently ranked by Rivals as the 32nd-best offensive tackle prospect in the class of 2025.

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