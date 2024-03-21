As with many prospects to visit campus over the last two days, 2026 four-star safety Kaiden Hall came away from his unofficial visit with an offer from Florida State.
The Milton (Fla.) prospect is a Rivals250 prospect in the 2026 class and is ranked as the 21st best safety prospect in the country. He only holds a total of six offers but they are notable offers - with Tennessee, Florida, Mississippi State, Auburn, Memphis and now Florida State extending offers.
"This offer means everything," Hall told The Osceola. "FSU has been my dream school since forever. So this is one I've been waiting for."
Hall is coming off of a spectacular season for the Panthers, where he totaled 64 tackles and eight tackles for loss in nine games. He also recorded an interception. Hall also played wide receiver for the Panthers, where he caught 23 passes for 414 yards and two touchdowns.
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