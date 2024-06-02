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2026 LB Duyon Forkpa's performance in FSU's first summer camp earns offer
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State offered 2026 LB prospect Duyon Forkpa on Sunday afternoon. The rising junior was one of a dozen or so standouts among the more than 300 participants in the first of a series of summer camps Mike Norvell and his staff are hosting in June.
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Forkpa, who attends Hoschton (Ga.) Mill Creek High, also picked up an offer from Liberty after the camp. Buffalo, Georgia Tech, Ole Miss, Kansas State, West Virginia, UCF, Cincinnati, Kentucky, Indiana, Missouri all offered Forkpa since the start of the Contact Period that started in early April and ended at the end of May.
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