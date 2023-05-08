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football
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4-star 2024 WR prospect James Madison II sets commitment date
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Class of 2024 four-star WR prospect James Madison II said on Monday that he will make be committing on July 4. Madison, who is 6-foot-4 and 200 pounds, is from Ft. Lauderdale (Fla.) St. Thomas Aquinas High and is ranked as the 18th-best wide receiver in the class of 2024 and the 135th-best overall prospect in the country.
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In mid-April, Madison announced that would ultimately choose between FSU, Michigan, Oregon, Missouri and Louisville. This past season Madison caught 19 passes for 407 yards and six touchdowns in 11 games.
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