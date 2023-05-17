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Four-star CB Charles Lester III sets visit dates with FSU, three others

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Four-star cornerback prospect Charles Lester III announced on Wednesday that he plans to take official visits to Florida State, Alabama, Georgia and Colorado in June.

Lester also announced on social media that he will not take an official visit to Ohio State. The Sarasota (Fla.) Riverview High rising senior is the 28th-best cornerback prospect in the country in the 2024 class.

Lester will take his official visit to Florida State on the weekend of June 16. He plans to visit Alabama and Colorado on the two weekends before his trip to Tallahassee. His visit to Georgia will take place the weekend after his visit to FSU.

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