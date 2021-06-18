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Top FSU recruit shares outlook for program
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football
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Warchant TV: 5 star commit Travis Hunter discusses helping FSU turnaround
Rivals.com
Special to Warchant.com
FSU recruit Travis Hunter has had a busy summer visiting Tallahassee but otherwise keeping a low profile with the media. On Friday, as part of the Rivals.com 5 Star Challenge, he opened about the role of the 2022 class in helping turn around Florida State and his plans on the field for the Seminoles.
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