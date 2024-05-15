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A closer look at FSU's wide receiver board heading into official visits
Patrick Burnham
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TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
The Osceola takes a closer look at the FSU wide receiver board for its 2025 recruiting class as the Seminoles will start hosting prospects on official visits on the weekend of May 31. Florida State...
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