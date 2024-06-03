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Column: The pitching, not the bats, paved the path to FSU's regional sweep
Curt Weiler
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TheOsceola
Senior Writer
Much of why the Florida State baseball team earned a top-eight overall seed in the NCAA Tournament was its offense.While the pitching wavered a bit and saw its depth tested by an array of injuries,...
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