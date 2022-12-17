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Darin Green Jr. scores 30 in FSU's loss to St. John's

Darin Green Jr. scored 30 points in FSU's loss to St. John's.
Darin Green Jr. scored 30 points in FSU's loss to St. John's. (Kathy Hitchcock)
Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Joel Soriano scored 23 points and pulled down 12 rebounds as St. John’s held off a second-half charge from Florida State, 93-79 on Saturday afternoon.

Darin Green Jr. scored a career-best 30 points on 10 of 14 shooting, including 8 of 11 from beyond the arc. He also had four rebounds and a steal in 40 minutes.

Matthew Cleveland had 23 points on 8 of 13 shooting and had 13 rebounds for the Seminoles (3-10). It was his third double-double in four games.

The Red Storm shot 52 percent from the floor and outrebounded FSU 37-27. They also forced the Seminoles into 16 turnovers

Caleb Mills had 11 points on 3 of 11 shooting and added eight rebounds. Chandler Jackson had five points and two assists.

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FSU plays host to Notre Dame on Wednesday at 8:30 p.m. (ACC Network).

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