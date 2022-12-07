News More News
{{ timeAgo('2022-12-07 20:14:10 -0600') }} football Edit

Darrell Jackson transfers to FSU

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive tackle Darrell Jackson is coming home.

The Gadsden County (Fla.) High entered the transfer portal earlier this week and picked Florida State on Wednesday night in a post on his Instagram.

Jackson had 27 tackles and three sacks at Miami in 2021. He had 22 tackles at Maryland in 2020.

He would need to apply for a waiver to play at FSU in 2023.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}