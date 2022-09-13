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First and Nole: Bye week over, how FSU can beat Louisville

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Ariya Massoudi, Curt Weiler and Roberto Aguayo discuss Florida State's preparations for Louisville, why the guys are optimistic going into Friday's game, the shifting college football landscape and Jimbo Fisher's tough Saturday in a loss to Appalachian State.

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