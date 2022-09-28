News More News
{{ timeAgo('2022-09-28 08:36:20 -0500') }} football Edit

First and Nole: FSU blasts BC, statement opportunity vs. Wake Forest

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Roberto Aguayo, Ariya Massoudi and Curt Weiler welcome ESPN and ACC Network broadcaster Mike Monaco to the show to break down FSU's growth as a program vs. BC, the energy in Tallahassee this past weekend and preview the matchup vs. Wake Forest. The guys also chat some national college football, MLB playoff race and NFL action. A loaded episode you don't want to miss.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}