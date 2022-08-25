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{{ timeAgo('2022-08-25 15:08:41 -0500') }} football Edit

First and Nole: FSU game-by-game projections

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi, Curt Weiler and Patrick Burnham discuss the depth chart, the week 0 game and their game-by-game projections for Florida State football. (Note that we had some technical issues with this file and are reposting.)

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