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First and Nole: FSU makes statement, Aguayo talks special teams

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi, Curt Weiler and Roberto Aguayo are back for another edition of 1st and Nole. The guys analyze why FSU was able to hold on against LSU and earn a signature victory. Roberto also breaks down the key special teams plays, including the block to win the game.

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