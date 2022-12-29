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First impressions: FSU grabs win No. 10, knocks off Sooners 35-32

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Instant reaction from the Osceola's Patrick Burnham, Charles Fishbein and Ariya Massoudi after Florida State's 35-32 win over Oklahoma on Thursday night.

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