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First impressions: FSU handles GT

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Osceola football analysts Patrick Burnham and Mark Salva discuss Florida State's 41-16 win over Georgia Tech on Saturday afternoon.

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