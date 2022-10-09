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{{ timeAgo('2022-10-09 01:03:58 -0500') }} football Edit

First impressions: Fun first half but FSU falters in second half

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Osceola writers Curt Weiler and Patrick Burnham break down all angles of Florida State's loss at NC State from the strong start to the poor finish, the decision to try for the touchdown late, the various blunders and moving past the disappointment of the loss that drops the Seminoles to 4-2.

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