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First impressions: Travis injury, Rodemaker response, FSU faces adversity

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

The Osceola's Curt Weiler and Bob Ferrante have early thoughts on Jordan Travis' injury, the Seminoles' confidence in Tate Rodemaker, how the defense responded after some early issues, Jarrian Jones' takeaways and more of FSU's 58-13 win over North Alabama.

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