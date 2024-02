While plenty of sports fans flocked to Las Vegas for the Super Bowl on Sunday, a large chunk of the recruiting world flocked to Orlando to take in the first camp of the Under Armor Next Camp Series. These yearly camps not only allow high school and middle schools athletes to undergo instruction by retired professionals but also offer evaluation by the All-American Selection committee. Throughout the next six months, the series will travel across the country — including stops in Florida, Texas, Georgia, Tennessee, California, Washington, Ohio, New Jersey, North Carolina, Maryland, Utah and Hawaii.

Multiple Florida State commits and high priority targets attended the camp in Orlando on Sunday afternoon. Quarterback commit Tramell Jones took home MVP honors on the day for the quarterback group.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj404q2Q77iPIEZTVSBjb21taXQgVHJhbWVsbCBKb25lcyBwaWNrZWQg dXAgYW4gQWxsIEFtZXJpY2FuIGludml0ZSB0b2RheS48YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vc3BmcTdGNGU2WCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3NwZnE3RjRlNlg8 L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmFtZWxsSm9uZXNK cj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHJhbWVsbEpvbmVzSnI8L2E+IHwg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Pc2Nlb2xhX1JpdmFscz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT3NjZW9sYV9SaXZhbHM8L2E+IHwgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2huR2FyY2lhX0pyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2huR2FyY2lhX0pyPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2lkZFJ5bm9fUml2YWxzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLaWRkUnlub19SaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9ybUl3N3oyZFlCIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcm1Jdzd6 MmRZQjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzU2ODE4OTAy MDYxODE0MjA3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDExLCAy MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Another Florida State commit to impress was four-star offensive lineman Solomon Thomas. Thomas appeared dominant in his reps at times, including a solid rep against another Florida State target in Tallahassee (Fla.) Rickards defensive end and Florida commit Jalen Wiggins. Thomas ended the day with an invite to the 2025 Under Armor All-American game, as did Wiggins.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj404q2Q77iPIEZTVSBjb21taXQgU29sb21vbiBUaG9tYXMgd2l0aCB0 aGlzIG1lYW4gcmVwIGluIDFvbjFzLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vU29sb21vblRob21hczJ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT b2xvbW9uVGhvbWFzMng8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Pc2Nlb2xhX1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT3Nj ZW9sYV9SaXZhbHM8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Kb2huR2FyY2lhX0pyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2huR2Fy Y2lhX0pyPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2lk ZFJ5bm9fUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLaWRkUnlub19S aXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90OGpHekpMRjZEIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vdDhqR3pKTEY2RDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZh bHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2 YWxzL3N0YXR1cy8xNzU2NzAxNzgwNzc0MTkxMjk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDExLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZXMiIGRpcj0i bHRyIj5GbG9yaWRh8J+QiiB2cy4gRmxvcmlkYSBTdGF0ZSDwn42iPGJyPjxi cj5KYWxlbiBXaWdnaW5zIHZzLiBTb2xvbW9uIFRob21hcyA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vNE5ad2g4Z1UzSSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzROWndo OGdVM0k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTc1NjcwODIz MTk4Mjc1MTk2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxMSwg MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Orlando Sanford LB and Florida State commit Ethan Pritchard also attended. The highlight of his afternoon came in 1-on-1 pass coverage as he displayed great lateral quickness to disrupt a ball on a wheel route.

Riverview Sumner tackle prospect and Florida State target Ziyare Addison took home MVP honors for the offensive line group. Here you can see Addison and Thomas going through warmups before taking the field. Addison will be visiting Florida State for spring practices as he narrows down his recruitment.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj404q2Q77iPIFppeWFyZSBBZGRpc29uIHdhcm1pbmcgdXAgaGVyZSBh dCBVQSBPcmxhbmRvLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20veml5 YXJlX2FkZGlzb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHppeWFyZV9hZGRp c29uPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9obkdh cmNpYV9Kcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9obkdhcmNpYV9Kcjwv YT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tpZGRSeW5vX1Jp dmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2lkZFJ5bm9fUml2YWxzPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZ2I2RUgyTUFjVyI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL2diNkVIMk1BY1c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2 YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0 dXMvMTc1NjY5MjY4MDM4MDE1NDEwOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5G ZWJydWFyeSAxMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Other targets that flashed on Sunday include Jones four-star WR Vernell Brown III, Sanford three-star tackle Max Buchanan and Jacksonville Mandarin four-star DB Hylton Stubbs. As far as the 2026 class is concerned, Vero Beach tackle Micah Smith also impressed in 1-on-1 drills. The Seminoles are one of the early leaders in his recruitment.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj404q2Q77iPIFZlcm5lbGwgQnJvd24gSUlJIHdpdGggdGhpcyByb3V0 ZSBhbmQgY2F0Y2guIDxicj48YnI+QnJvd24gcHV0IG9uIGEgc3Ryb25nIHNo b3dpbmcgdG9kYXkuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WQjNf OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVkIzXzk8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2huR2FyY2lhX0pyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBKb2huR2FyY2lhX0pyPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vS2lkZFJ5bm9fUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBLaWRkUnlub19SaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9lenlHOHF1T1pSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZXp5RzhxdU9aUjwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzU2ODAxMDMyNTQwMTA3 MjExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDExLCAyMDI0PC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4z4q2Q77iPIE1heCBCdWNoYW5hbiB3aXRoIGEgbmljZSByZXAuPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXhCdWNoYW5hMjAyNT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWF4QnVjaGFuYTIwMjU8L2E+IHwgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2huR2FyY2lhX0pyP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2huR2FyY2lhX0pyPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2lkZFJ5bm9fUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBLaWRkUnlub19SaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9RNEZQOUswcWlGIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUTRGUDlLMHFp RjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzU2NzA0MDc2NjE4 NjY2NDE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDExLCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUml2 YWxzMTAwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUml2 YWxzMTAwPC9hPiAyMDI2IE1pY2FoIFNtaXRoIGxvb2tpbmcgZ29vZCBpbiAx b24xcy48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvaG5HYXJjaWFf SnI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvaG5HYXJjaWFfSnI8L2E+IHwg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LaWRkUnlub19SaXZhbHM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtpZGRSeW5vX1JpdmFsczwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL04wdFU1NmtzS1giPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9OMHRVNTZrc0tYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJpdmFscyAoQFJpdmFscykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3 NTY3MDYxNzQ4OTQ3NDc3MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVh cnkgMTEsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=