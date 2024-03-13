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Florida State football spring practice preview: Defensive tackles
Patrick Burnham
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TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
All FSU defensive tackles coach Odell Haggins has to do this spring and fall is replace arguably the best player from last year's defense in defensive tackle Braden Fiske. Also gone to the NFL is p...
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