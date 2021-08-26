 Florida State-Notre Dame football season opener point spread, over/under, best bets
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Florida State-Notre Dame football matchup from a gambling perspective

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Warchant.com managing editor Ira Schoffel and BlueandGold.com writer Mike Singer compare notes and discuss the season opener between Florida State and Notre Dame. How will the Irish's new quarterback handle the pressure of facing the 'Noles in Tallahassee? Will the Seminoles be able to cover the 8.5 point spread?

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