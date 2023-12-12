Advertisement
News More News
ago football Edit

Florida State offers 2025 DT Charles House

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

Florida State extended an offer to 2025 defensive tackle Charles House on Tuesday.

House is listed at 6'3, 285 pounds and, with the addition of Florida State, holds 17 Division I offers. Those offers include: Auburn, LSU, Georgia, Michigan, Miami, Virginia Tech, Tennessee and South Carolina.


Advertisement

In his junior season, House totaled 19 tackles in 10 games, including seven tackles for loss and three sacks. He also forced a fumble, recovered two fumbles, and blocked two field goals for North Mecklenburg (N.C).

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement