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Florida State offers 2025 four-star LB from Kansas
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
Though he may not be the closest linebacker prospect in relation to Tallahassee, Florida State offered Overland Park (Kan.) Blue Valley linebacker Dawson Merritt on Wednesday evening.
The 6-foot-3, 215-pound linebacker holds 15 offers, including offers from Michigan, Kansas, Iowa State, Oklahoma, Missouri, Nebraska, Boston College and now Florida State. He is ranked as the 22nd-best linebacker prospect in the 2025 class and the 6th best prospect from Kansas.
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Merritt was one of the best defensive players on his team last season, as he racked up 83 tackles in 12 games for the Blue Valley Tigers. He lived in the offensive backfield with 17 tackles for loss, including seven sacks. He also had three forced fumbles, two fumble recoveries and a pass break up.