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Florida State offers 2026 four-star OL Ekene Ogboko

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

Florida State extended an offer to 2026 four-star tackle and Rivals top 100 prospect Ekene Ogboko on Monday.

Ogboko, who is ranked as the 41st-best prospect in the country for the 2026 class according to Rivals, holds 18 offers. The list of offers includes Florida, Georgia, Tennessee, North Carolina State, Notre Dame, Penn State and now Florida State.

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At 6-foot-6 and 290 pounds, the South Garner (N.C.) lineman plays both sides of the ball for the Titans. Defensively, Ogboko racked up 29 tackles, included 10 tackles for loss and two sacks in only 7 games. He transferred to South Garner this past season after spending his freshman year at Durham (N.) Riverside High School.

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