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Florida State offers 2026 safety prospect Tedarius Hughes
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
Florida State extended an offer to 2026 safety prospect Tedarius Hughes on Wednesday.
The Homestead (Fla.) South Dade safety now has five offers with the addition of his offer from Florida State. The other schools to have offered Hughes are Louisville, Florida A&M, Charlotte and Nebraska.
"This offer means so much to me," Hughes told The Osceola. "Since a kid I always loved FSU. I’ve always talked about getting an offer from them. It’s definitely a dream come true for sure. Also, having Patrick Surtain... I honestly feel like he’s the best Defensive Back Coach."
At 6-foot-2 and 170 pounds, Hughes is coming off a sophomore season where he played six games for the Buccaneers. According to MaxPreps, Hughes had 15 tackles and four interceptions in those games. He also had one pass breakup.
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