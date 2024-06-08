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Florida State to host large group of elite prospects for 'Elite Camp'
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
While hosting nine elite prospects in the 2025 class on official visits this weekend, Florida State will also be hosting its Elite Camp on Sunday afternoon. The name of the camp fits the bill as this camp will host a number of elite prospects from the 2025, 2026 and 2027 classes for combine testing and personalized workouts / coaching with the Florida State coaching staff.
Here are a handful of athletes that The Osceola is expected to attend the camp on Sunday.
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