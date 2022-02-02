Former FSU star Jermaine Johnson steals show at Senior Bowl practice

NFL scouts have long said that Senior Bowl practices are far more important than the actual game. And if that's the case, former Florida State star Jermaine Johnson already could be making major moves for this April's NFL Draft.
The standout defensive end, who is in Mobile, Ala., this week preparing for Saturday's annual college all-star game, was reportedly the most impressive player at Tuesday's first practice.
A headline at NFL.com singled him out above every other prospect: "2022 Senior Bowl Day 1 standouts: Jermaine Johnson II makes money."
A reporter covering the event for The Athletic said Johnson looked like the best draft prospect at any position in Tuesday's practice.
And then there was this:
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According to reports, coaches pulled Johnson and Kentucky offensive lineman Darian Kinnard aside after the practice for three individual pass-rush reps, and that was the first one.
"That was a speed to power," Johnson told reporters afterward. "I got his hips turned and I put his ass on the ground."
The rep was so impressive that it was shared thousands of times on social media, including by seemingly every member of FSU's coaching staff.
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According to reports, Johnson measured in at 6-4 3/8 and 259 pounds.
And after a highly impressive senior season with the Seminoles -- Johnson recorded 70 tackles with 18 tackles for loss and 12 sacks en route to being named ACC Defensive Player of the Year -- he now appears likely to be a first-round pick in the draft, according to analysts with NFL.com and other outlets.
Here are some more of Tuesday's posts on Twitter from NFL draft analysts and observers:
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