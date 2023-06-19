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Four-star ATH Michael Boganowski will take mid-week visit to FSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State will host four-star safety/linebacker prospect Michael Boganowski from Junction City (Kan.) on a multi-day visit to Tallahassee.

Boganowski, who is 6-foot-2 and 195 pounds, is schedule to arrive in Tallahassee on Monday with his visit concluding on Wednesday or Thursday.

He has offers from and has already taken official visits to Kansas, Kansas State, Oklahoma and Stanford.

Boganowski plays free safety and quarterback for Junction City and also plays on the basketball team. This past season Boganowski totaled 123 tackles, including 67 solo stops.

Please click on the link below to view Boganowski's HUDL highlights. (Note: You will have to scroll down past his basketball highlights to see his football highlights.)

Michael Boganowski - Hudl

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