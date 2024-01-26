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Four-star CB Jett White sets official visit date with FSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Four-star 2025 cornerback prospect Jett White has set an official visit date with FSU. White, who is 6-foot-2 and 170 pounds, did so after receiving an in-school visit from Florida State head coach Mike Norvell and linebackers coach Randy Shannon on Thursday at Miami (Fla.) Edison High.

White, who is ranked as the 29th-best CB in the country for 2025, committed to Maryland earlier this month. His list of offers includes Auburn, Colorado, Florida, Georgia, Miami, Ole Miss and Notre Dame among others.

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White told the Osceola last week that he wasn't planning on making an unofficial visit in January or February but did want to set up an official visit with Florida State at some point. His official visit is now scheduled for the weekend of June 14.

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