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Four-star CB Ladarian Clardy talks Florida State, official visits
Patrick Burnham
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TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
FSU offered four-star cornerback prospect Ladarian Clardy two weeks ago. It was an offer the Pensacola (Fla.) Escambia High product had been awaiting for quite some time. So it was only natural tha...
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