Advertisement
News More News
ago football Edit

Four-star OG Dontrell Glover sets commit date, down to FSU & three from SEC

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Four-star offensive guard prospect Dontrell Glover announced on Sunday that he will make his decision on which football program he will commit to later this summer.

Glover, who has Florida State among the final four schools he will choose from, will make his commitment known on July 1.

He is also considering Georgia, South Carolina and Tennessee.

Advertisement

Florida State is currently set up to host Glover on an official visit on June 21. It is Glover's last scheduled visit, which could work in favor of the Seminoles. He has already taken an official visit to South Carolina and will visit Georgia this upcoming weekend, followed by a visit to Tennessee on June 14.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement