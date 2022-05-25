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Four-star OL Luke Burgess announces top three

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Four-star offensive tackle Luke Burgess trimmed his list of almost 30 offers to a top three of North Carolina, Louisville and Florida State just moments ago. He sat down with Clint Cosgrove to discuss why he narrowed the list, his recent visit to North Carolina, what stands out about each finalist and more.

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