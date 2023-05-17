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Four-star RB Christian Clark sets official visit date with FSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Four-star 2024 running back prospect Christian Clark from Phoenix (Ariz.) Mountain Pointe High announced on Wednesday that he will make an official visit to Florida State next month. Clark, who is 6-foot and 200 pounds, is ranked as the second-best all-purpose running back and 131st-best overall prospect in the class of 2024.

Clark made an unofficial to FSU earlier this spring. His official visit will take place the weekend of June 2. The rising senior is taking an official visit to USC this weekend.


"First of all, I love the coaches, the culture of everything, what Coach (Mike) Norvell is bringing to the program," said Clark after his visit to Tallahassee in early April. "The running backs, just great people. All of them, all five of them treated me like a little brother as soon as they met me."

Clark is the nephew of former FSU quarterback and baseball player Kenny Felder. His mother is also a graduate of Florida State and worked in the Seminoles' recruiting office as a student assistant.

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