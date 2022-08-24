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{{ timeAgo('2022-08-24 15:59:01 -0500') }} football Edit

Front Row Noles ft. Stephen Ponder, Curt Weiler

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

The Front Row Noles, Tom Block and Keith Jones, discuss FSU football and athletics fundraising with Seminole Boosters Chairman and CEO Stephen Ponder and Osceola senior writer Curt Weiler.

Front Row Noles airs on Wednesdays at noon on 93.3 FM in Tallahassee and you can listen to the show below or on the Front Row Noles podcast feed.

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