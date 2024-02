Florida State is expected to bring on at least three preferred walk-ons to the program next fall. Linebacker Gavin Holman, running back Lazarius Parks, wide receiver Willy Suarez and athlete Luke Douglas all announced on Wednesday they had committed to becoming members of the Seminole football program.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbGwgcHJhaXNlcyB0byB0aGUgbWFuIGFib3ZlIPCfmYzwn4++PGJy PlRoYW5rIHlvdSB0byBldmVyeW9uZSB3aG8gaGFzIGJlZW4gYXBhcnQgb2Yg dGhpcyBqb3VybmV5LiBJIGFtIG5vdyBhcGFydCBvZiB0aGUgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GU1VGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ARlNVRm9vdGJhbGw8L2E+IGZhbWlseSEgR28gbm9sZXPwn42i ISAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaHVja0NhbnRvcj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2h1Y2tDYW50b3I8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hBZGFtRnVsbGVyP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEFkYW1GdWxsZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfTm9ydmVsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfTm9ydmVsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0NPTU1JVEVEP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQ09NTUlURUQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9jaTBoMFFFdWpLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vY2kwaDBRRXVq SzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHYXZpbiBIb2xtYW4gKEBHYXZpbkhvbG1hbjIw MjQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2F2aW5Ib2xtYW4y MDI0L3N0YXR1cy8xNzU1MjQ2MTI4MTM4NzY4Nzc3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDcsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Holman caught the eye of the FSU staff last summer during the program's Mega Camp. His list of offers included Kennesaw State, Eastern Illinois, Cornell, Brown and Fordham. As senior, the 6-foot-1 and 210-pound Holman had 89 tackles including 20.5 TFLs as he helped Tampa (Fla.) Berkeley Prep to the 2M state championship. He also led the team with 12.5 sacks. Please click on the link below to view Holman's HUDL highlights. Gavin Holman - Hudl

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZXlvbmQgQmxlc3NlZCBhbmQgVGhhbmtmdWwgdG8gYW5ub3VuY2Ug bXkgQ29tbWl0bWVudCB0byBUaGUgRmxvcmlkYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5 PGJyPkdvIE5vbGVz8J+NovCfjaIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL3RyaWJlMjQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiN0cmliZTI0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0ZTVUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGU1VG b290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj aF9Ob3J2ZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9Ob3J2ZWxs PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3I4MWR1Z2Fucz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcjgxZHVnYW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQWRhbUZ1bGxlcj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hBZGFtRnVsbGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NodWNrQ2FudG9yP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDaHVja0NhbnRvcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9KZXN1aXRUaWdlcnNfRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpl c3VpdFRpZ2Vyc19GQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1NUcEZP clpCRTgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TVHBGT3JaQkU4PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IFdpbGx5U3VhcmV6IChAV2lsbHlfU3VhcmV6MykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XaWxseV9TdWFyZXozL3N0YXR1cy8xNzU1MjI0 MTc2MjUwNTUyODI2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDcs IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Suarez is a two-star prospect from Tampa (Fla.) Jesuit High. His list of offers is reported to include Air Force, Army, Bucknell and Furman. As a senior he led his team in receptions (65) and receiving yardage (1,232) and touchdown receptions (13). He also ran the ball 31 times for 211 yards and five touchdowns. Please click on the link below to view Suarez's HUDL highlights. Willy Suarez - Hudl

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZXlvbmQgYmxlc3NlZCB0byBhbm5vdW5jZSBteSBjb21taXRtZW50 IHRvIHRoZSBGbG9yaWRhIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FHVEc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBR1RHPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvZ29ub2xlcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2dvbm9sZXM8L2E+8J+NojxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2h1Y2tDYW50b3I/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QENodWNrQ2FudG9yPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoX05vcnZlbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv YWNoX05vcnZlbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hZQUNKb2huc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFlB Q0pvaG5zb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29h Y2hfRWxleXNzYW1pP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9FbGV5 c3NhbWk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRlNVRm9v dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZTVUZvb3RiYWxsPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR3JhbnQ1MT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHcmFudDUxPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NyZXN0dmlld19mYj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AY3Jlc3R2aWV3X2ZiPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vbURRbFQ4c2tGRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21EUWxUOHNrRkQ8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgTGF6YXJpdXMg4oCcemF54oCdIFBhcmtzIChAM2xhemFy aXVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzNsYXphcml1cy9z dGF0dXMvMTc1NTI0ODA4OTA5MzI1NTMyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5GZWJydWFyeSA3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Parks, 6-foot and 182 pounds, is from Crestview (Fla.) High. As a senior Parks played in seven games, where he rushed for 222 yards on 40 carries. He also caught 24 passes for 364 yards. Please click on the link below to view Parks' HUDL highlights. Lazarius Parks - Hudl

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgYmxlc3NlZCB0byBhbm5vdW5jZSB0aGF0IEkgd2ls bCBiZSBmdXJ0aGVyaW5nIG15IGFjYWRlbWljIGFuZCBhdGhsZXRpYyBjYXJl ZXIgYXQgRmxvcmlkYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LiBCZXlvbmQgZXhjaXRl ZCBmb3Igd2hhdOKAmXMgdG8gY29tZS4gR28gTm9sZXMhIPCfjaLwn42i8J+N oiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNXNwNXdVdjR3ayI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzVzcDV3VXY0d2s8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg8J+Mn0x1a2UgRG91 Z2xhc/CfjJ8gKEBMdWtlX0RvdWdsYXMxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0x1a2VfRG91Z2xhczEvc3RhdHVzLzE3NTUyNzk0MDUxODg4 NDU5OTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgNywgMjAyNDwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Jupiter (Fla.) High quarterback Luke Douglas also announced that he has committed to FSU. Douglas, who is 6-5 and 220 pounds, is expected to play tight end for the Seminoles. As a senior this past season, Douglas threw or 2,131 yards, 22 touchdowns and seven interceptions while completing 120 of 188 pass attempts. He also ran for 281 yards on 56 carries. Douglas also made 21 tackles on defense, where he played free safety and linebacker. Please click on the link below to view Douglas' HUDL highlights. Luke Douglas - Hudl