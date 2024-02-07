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Four 2024 prospects have committed to play at Florida State next season

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State is expected to bring on at least three preferred walk-ons to the program next fall. Linebacker Gavin Holman, running back Lazarius Parks, wide receiver Willy Suarez and athlete Luke Douglas all announced on Wednesday they had committed to becoming members of the Seminole football program.

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Holman caught the eye of the FSU staff last summer during the program's Mega Camp. His list of offers included Kennesaw State, Eastern Illinois, Cornell, Brown and Fordham. As senior, the 6-foot-1 and 210-pound Holman had 89 tackles including 20.5 TFLs as he helped Tampa (Fla.) Berkeley Prep to the 2M state championship. He also led the team with 12.5 sacks.

Please click on the link below to view Holman's HUDL highlights.

Gavin Holman - Hudl

Suarez is a two-star prospect from Tampa (Fla.) Jesuit High. His list of offers is reported to include Air Force, Army, Bucknell and Furman. As a senior he led his team in receptions (65) and receiving yardage (1,232) and touchdown receptions (13). He also ran the ball 31 times for 211 yards and five touchdowns.

Please click on the link below to view Suarez's HUDL highlights.

Willy Suarez - Hudl

Parks, 6-foot and 182 pounds, is from Crestview (Fla.) High. As a senior Parks played in seven games, where he rushed for 222 yards on 40 carries. He also caught 24 passes for 364 yards.

Please click on the link below to view Parks' HUDL highlights.

Lazarius Parks - Hudl

Jupiter (Fla.) High quarterback Luke Douglas also announced that he has committed to FSU. Douglas, who is 6-5 and 220 pounds, is expected to play tight end for the Seminoles. As a senior this past season, Douglas threw or 2,131 yards, 22 touchdowns and seven interceptions while completing 120 of 188 pass attempts. He also ran for 281 yards on 56 carries. Douglas also made 21 tackles on defense, where he played free safety and linebacker.

Please click on the link below to view Douglas' HUDL highlights.

Luke Douglas - Hudl

The Osceola will continue to update this story as more players announce their commitments to be a part of the FSU football program in 2024.

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