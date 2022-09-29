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FSU basketball will be without Gainey, Jackson to start preseason

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU head coach Leonard Hamilton announced Thursday that graduate transfer Jaylan Gainey and freshman Chandler Jackson will miss the start of practice because of injuries sustained during preseason workouts. Gainey suffered a knee injury while Jackson suffered a hand injury.

Updates will be provided prior to the start of the Seminoles’ season on November 7

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