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football
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FSU bringing back alternate helmets with new facemasks for GT game
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
Florida State will once again be sporting alternate helmets for Saturday's noon game vs. Georgia Tech.
The Seminoles will wear their white helmets for the second time this season against the Yellow Jackets after doing so in the 35-31 road win at Louisville. This time, though, FSU will wear the helmets with new garnet chrome facemasks which will really complement the all-garnet uniforms the Seminoles will don.
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