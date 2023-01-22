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FSU extends offer to 2024 Tennessee CB commit

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State has offered class of 2024 cornerback prospect Kaleb Beasley this weekend. Beasley, who is 6-foot and 175 pounds, is from Nashville (Tenn.) Lipscomb High School and has been committed to Tennessee since October 2022.

He is ranked as the sixth player in Tennessee for the class of 2024 and the 29th-best CB prospect in the nation.

The four-star prospect also has offers from Auburn, Arkansas, Georgia, LSU, Miami, Michigan, Ole Miss, Notre Dame and UCF.

Please click on the video below to view Beasley's HUDL highlights:

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