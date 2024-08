Things continue to be active on the recruiting front for Florida State despite most of the focus from the coaching staff being on Georgia Tech preparation. The Seminoles extended offers to three four-star offensive linemen from the class of 2026 over the last six days. This past weekend, Zykie Helton from Carrollton (Ga.) High was offered by the Seminoles. On Monday, Malcolm Gaston from Mccormick (SC) High was offered, followed by an offer going out to Carter Scruggs from Loudoun County (Va.) High on Tuesday.

Advertisement

Helton originally committed Alabama but opened back up his recruitment in March. He is rated as the top center prospect in the class of 2026. We saw Helton earlier this year at the Rivals camp and he is very good prospect who started off playing defensive tackle in high school before moving to center. Helton also has offers from Georgia, Auburn. Penn State, Texas A&M and West Virginia. His last reported unofficial visit was to Georgia. Please click on the link below to view Helton's HUDL highlights. Zykie Helton - Hudl

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI2IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9SaXZhbHMyNTA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNSaXZhbHMyNTA8L2E+IEMgWnlraWUgSGVsdG9uIGhhdmluZyBhIERBWSBh dCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0NhbXA/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0NhbXA8L2E+IEF0bGFudGEgPGJy Pjxicj5HZW9yZ2lhLCBBdWJ1cm4sIEFsYWJhbWEgYXJlIGluIHRoZSBtaXgg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2huR2FyY2lhX0pyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2huR2FyY2lhX0pyPC9hPiB8IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWRhbUdvcm5leTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL3VnYXNwb3J0c2NvbT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AdWdhc3BvcnRzY29tPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQXVidXJuUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBdWJ1 cm5SaXZhbHM8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U aWRlSWxsdXN0cmF0ZWQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRpZGVJbGx1 c3RyYXRlZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FzVXZoTnZUaTIi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Rc1V2aE52VGkyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJp dmFscyAoQFJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHMvc3RhdHVzLzE3ODIwNTQ1NTAyMzAxNTk1Nzc/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjEsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZXJlIGFyZSBhIGZldyByZXBzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZh bHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hKb2V5 S2luZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hKb2V5S2luZzwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYXJyb2xsdG9uVHJvajE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhcnJvbGx0b25Ucm9qMTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVVQ1JlcG9ydD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlVUNSZXBvcnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vT24zUmVjcnVpdHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QE9uM1JlY3J1aXRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoUlBlcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoUlBl cms8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1v bnNfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFkU2ltbW9uc188L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU1dpbHRmb25nXz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DcmFpZ0hhdWJlcnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QENyYWlnSGF1YmVydDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FcmlrUmljaGFyZHNVU0E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVy aWtSaWNoYXJkc1VTQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9hZGFtZ29ybmV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhZGFtZ29ybmV5 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vejJFbzJxRWpINCI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL3oyRW8ycUVqSDQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgWnlraWUgSGVs dG9uIChAenlraWVoZWx0b241MikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS96eWtpZWhlbHRvbjUyL3N0YXR1cy8xNzgzMjM5OTc1NDQzNTA5Njk1 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DZW50ZXIgWnlraWUgSGVsdG9uIHdhcyBvbmUgb2YgbXkgdG9wIHBl cmZvcm1lcnMuIEhlIGxvc3QgYSB0b24gb2Ygd2VpZ2h0IGJ1dCBHZW9yZ2lh IGhhcyBzdHVjayB3aXRoIGhpbSB0aHJvdWdoIGFsbCBoaXMgbWVkaWNhbCBp c3N1ZXMuIENhbiB0aGUgRGF3Z3MgZmxpcCBoaW0gZnJvbSBBbGFiYW1hPzxi cj48YnI+VXBkYXRlcyBmcm9tIGEgbG9hZGVkIFVuZGVyIEFybW91ciBjYW1w IDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0cwMUlXY2tYT2YiPmh0dHBzOi8v dC5jby9HMDFJV2NrWE9mPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVXV1 SnMxMHBYaCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1V1dUpzMTBwWGg8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgUmFkaSBOYWJ1bHNpIChAUmFkaU5hYnVsc2kpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmFkaU5hYnVsc2kvc3RhdHVzLzE3NTkzNzQx MTI4MTA0Nzk3NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTks IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HZW9yZ2lhIGlzIHRoZSBsZWFkZXIgZm9yIGZvcm1lciBCYW1hIGNl bnRlciBjb21taXQgWnlraWUgSGVsdG9uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L2dSZW81M1UzNVYiPmh0dHBzOi8vdC5jby9nUmVvNTNVMzVWPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZkVHNVl0Z2w2SCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L2ZFRzVZdGdsNkg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUmFkaSBOYWJ1bHNpIChAUmFk aU5hYnVsc2kpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmFkaU5h YnVsc2kvc3RhdHVzLzE3ODIxODM1MjcwOTk4MTQxNTQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjEsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Gaston is just starting to gain attention on the recruiting front with Florida State being his second P4 offer. Georgia offered Gaston in June. Please click on the link below to view Gaston's HUDL highlights. Malcolm Gaston - Hudl

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGhhZCBhIGdyZWF0IHRpbWUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9XYWtlRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdha2VG QjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XYWtlRm9yZXN0 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXYWtlRm9yZXN0PC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05BSFNKYWNrZXRGQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkFIU0phY2tldEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vQ3dDbGEyMTRuMCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0N3Q2xhMjE0bjA8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFsY29sbSBHYXN0b24gKEBNYWxjb2xtc2dhc3Rv bjEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFsY29sbXNnYXN0 b24xL3N0YXR1cy8xODE2OTEyNDI3Njg0MTAyNjE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkp1bHkgMjYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB3b3Jrb3V0IHRvZGF5IHdpdGggPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmVBaWtlbjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFRyZUFpa2VuNjwvYT4gIGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3RyYWluMDE4Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdHJh aW4wMTg3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veE5oWm9kRzZQTiI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3hOaFpvZEc2UE48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFs Y29sbSBHYXN0b24gKEBNYWxjb2xtc2dhc3RvbjEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFsY29sbXNnYXN0b24xL3N0YXR1cy8xODA3MTQw NDA1NzY0MzU4NTgzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjksIDIw MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Scruggs' recruitment started taking off at the first of year. He is rated as the 16th best offensive tackle prospect in the 2026 class. Since January he has picked up offers from Pitt, Penn State, West Virginia, NC State, Alabama, Syracuse, Georgia, Missouri, Oregon, Michigan State, Clemson, North Carolina, South Carolina and Michigan. Scruggs has also taken unofficial visits to Michigan, Penn State (twice), Notre Dame (twice) Virginia Tech and Alabama. Please click on the link below to view Scruggs HUDL highlights. Carter Scruggs - Hudl

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5AQ2FydGVyX19TY3J1Z2dzIGRvaW5nIHdoYXQgaGUgZG9lcyBiZXN0 LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FBQm9uTkJDP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBQUJvbk5CQzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJp dmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNG cmllZG1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzRnJpZWRtYW48 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTG91ZG91bkNvdW50 eUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMb3Vkb3VuQ291bnR5RkI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF0dFJlaWRlbmJhdWdo P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXR0UmVpZGVuYmF1Z2g8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VamNvY3VpTlZJIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vVWpjb2N1aU5WSTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbWJlciBCdWkgKEBhbWJl cm5idWkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYW1iZXJuYnVp L3N0YXR1cy8xNzQzNDYwMDUyNTI1MDIzMzc1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkphbnVhcnkgNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==