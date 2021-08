FSU football coaching legend Bobby Bowden dies at 91

Legendary Florida State football coach Bobby Bowden died Sunday morning after a battle with cancer. He was 91. According to a statement from the family and FSU officials, Bowden was surrounded by his wife, Ann, and all six of their children. The coaching icon was diagnosed with pancreatic cancer earlier this year, and he confirmed through a statement last month he was dealing with a terminal illness.

Bobby Bowden sits next to future Heisman Trophy winner Chris Weinke during a Florida State football team photo shoot. (Associated Press)

"I've always tried to serve God's purpose for my life, on and off the field, and I am prepared for what is to come," Bowden said in the statement. "My wife Ann and our family have been life's greatest blessing. I am at peace." Corey Clark: Rest in peace, coach... Thank you for everything! Bowden was FSU's head coach from 1976 through 2009 and posted a record of 389-129-4 on the field. After breathing new life into a program that had won a combined four games in the three years before his arrival, he led the Seminoles to two national championships -- in 1993 and 1999. Early Sunday morning, Florida State released the following statements. He coached two Heisman Trophy winners -- Charlie Ward and Chris Weinke -- and many of the greatest superstars to ever play the game. Bowden also led the Seminoles to a record 14 consecutive 10-win seasons and Top-5 finishes in the AP Top 25. He claimed 12 ACC championships after FSU joined that conference in the early 1990s. Before taking over at FSU, the Alabama native led West Virginia to a 42-26 record over six seasons. Bowden was inducted into the College Football Hall of Fame in 2006. Warchant.com extends our warmest condolences to the Bowden family.

Official Statements from Florida State University

“Florida State University has lost a legend in the passing of Bobby Bowden. On behalf of everyone at FSU, Jean and I extend our deepest condolences to Ann and the Bowden family. Coach Bowden built a football dynasty and raised the national profile of Florida State University, and he did it with class and a sense of humor. While he leaves an incredible legacy as one of the best football coaches in collegiate history, he also will be remembered for his great faith, his love of family and his mentorship of countless young people. He will be profoundly missed.” -John Thrasher, President, Florida State University “Mary and I are saddened by the loss of our beloved Coach Bowden, as are generations of Florida State fans and alumni. He impacted the lives of so many people and leaves a legacy at FSU and in college football that will be remembered forever. Our thoughts and prayers are with Ann and the entire Bowden family.” -David Coburn, Director of Athletics, Florida State University “Coach Bowden was one of the greatest coaches ever, but more than that he was an incredible man. He was a special human being who earned an enduring legacy because of his wonderful heart, faith and values he lived. It was the honor of my lifetime to know him and beyond anything I could dream to have a relationship with him. My thoughts and prayers are with everyone who has been impacted by Coach Bowden and particularly with his wife Ann, their children, grandchildren, former players and coaches. The entire Florida State family is hurting right now at the loss of our program’s patriarch.” -Mike Norvell, Head Football Coach, Florida State University

Former players and others are sharing their condolences on social media:

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7vv7w8YnI+SSB0aGFuayBHb2QgZm9yIG15IHJlbGF0aW9uc2hpcCB3 aXRoIENvYWNoIEJvd2RlbiEgSSBhbSBzbyBncmF0ZWZ1bCB0byBwbGF5IGZv ciBDb2FjaCBCb3dkZW4uSGUgYnVpbHQgaW50byBvdXIgc3Bpcml0c+KAnUZh aXRoLEZhbWlseSxGb290YmFsbOKAnSBpbiB0aGF0IG9yZGVyISBJIHdpbGwg bWlzcyBoaW0gYW5kIEkgaG9wZSB0byBob25vciBoaXMgbGVnYWN5IHdpdGgg aG93IEkgbGl2ZSBteSBsaWZlLiBSSVAgQ29hY2ggQiEgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL25kdlAxSW1WSmIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9uZHZQMUlt VkpiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERlcnJpY2sgQnJvb2tzIChAREJyb29rczU1 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RCcm9va3M1NS9zdGF0 dXMvMTQyNDM0MjU4MTk0NTc2NTg5MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B dWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBsb3N0IGEgZ3JlYXQgb25lIHRvZGF5ISAgIEZBSVRILCBGQU1J TFkgJmFtcDsgRk9PVEJBTEwtIG5vYm9keSBkaWQgaXQgYmV0dGVyIHRoYW4g Q29hY2ggQm93ZGVuLiAgSSB3aWxsIGZvcmV2ZXIgYmUgZ3JhdGVmdWwgdG8g aGF2ZSBoYWQgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHBsYXkgZm9yIHRoaXMgbWFu LiBDb25kb2xlbmNlcyB0byB0aGUgQm93ZGVuIGZhbWlseSBhbmQgUmVzdCBJ biBQZWFjZSBteSBmcmllbmQhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9ncmVhdGVzdG9mYWxsdGltZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2dyZWF0ZXN0b2ZhbGx0aW1lPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdktqOXpVMVNPQSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3ZLajl6VTFTT0E8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hyaXMgV2VpbmtlIChAQ2hy aXNXZWlua2UxNikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaHJp c1dlaW5rZTE2L3N0YXR1cy8xNDI0MzQzMzkyNDgyNDgwMTMzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZSB3YXMgb25lIG9mIGEga2luZCEg8J+Zj/Cfj77wn5mP8J+PviA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMG9GMjVBWTUzVSI+aHR0cHM6Ly90LmNv LzBvRjI1QVk1M1U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2FycmljayBEdW5uIChAV2Fy cmlja0R1bm4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2Fycmlj a0R1bm4vc3RhdHVzLzE0MjQzMzMyMzc1NDQwMDU2MzI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb2QgYmxlc3MgdGhlIEJvd2RlbiBGYW1pbHksRnJpZW5kcyAmYW1w OyBMb3ZlZCBvbmVzLiBNeSBQcmF5ZXJzIGFyZSB3aXRoIHUuIEnigJl2ZSBs b3N0IDEgb2YgdGhlIGJlc3QgY29hY2hlcyBJ4oCZdmUgZXZlciBoYWQuIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9hTnZrTUo3MDRjIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vYU52a01KNzA0YzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDT0FDSCBQUklNRSAoQERl aW9uU2FuZGVycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZWlv blNhbmRlcnMvc3RhdHVzLzE0MjQzNDQ2NjAzMzY1OTQ5NDQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayBZb3UgZm9yIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBwbGF5IGFu ZCBsZWFybiBmcm9tIGEgZ3JlYXQgbWFuLiBSSVAgQ29hY2ggQm9iYnkgQm93 ZGVuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Mb0M2S2phV1VIIj5odHRwczov L3QuY28vTG9DNktqYVdVSDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEZXh0ZXIgSmFja3Nv biAoQERKYWNrc29uX01WUCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9ESmFja3Nvbl9NVlAvc3RhdHVzLzE0MjQzMzQ5OTg5NzU0ODgwMDE/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db2FjaCBCb2JieSBCb3dkZW4gZm9yIGV2ZXJ5IGh1ZyBhZnRlciBh IFRELCBmb3IgZXZlcnkgUHJlZ2FtZSBCaWJsZSB2ZXJzZSBkZXZvdGlvbiwg Zm9yIGV2ZXJ5IDJuZCAmYW1wOyAzcmQgY2hhbmNlIHlvdSBnYXZlLCBmb3Ig ZXZlcnkgbW90aXZhdGlvbmFsIHNwZWVjaCwgZm9yIGV2ZXJ5IG9uZSBvZiBt eSB0ZWFtbWF0ZXMgeW91IHJlY3J1aXRlZCwgZm9yIGV2ZXJ5IHBob25lIGNh bGwgdG8gYXNrIG1lIHRvIGJlIGEgU2VtaW5vbGUsIEkgdGhhbmsgeW91ISBS ZXN0IEluIFBlYWNlIPCfmY/wn4++IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9F a3RlZXRrd0RBIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRWt0ZWV0a3dEQTwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBXYXluZSBNZXNzYW0gKEBXYXluZU1lc3NhbSkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XYXluZU1lc3NhbS9zdGF0dXMvMTQyNDMz MzEzNzQxNzUzOTU4NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7igJxXaGF0IGlzIGEgbGVnYWN5PyBJdOKAmXMgcGxhbnRpbmcgc2Vl ZHMgaW4gYSBnYXJkZW4geW91IG5ldmVyIGdldCB0byBzZWUu4oCdPGJyPjxi cj5Db2FjaCBCb3dkZW4gcGxhbnRlZCB0aGUgc2VlZHMuIEhlIHdhdGVyZWQg YW5kIG5vdXJpc2hlZCB0aGUgZ2FyZGVuLiBUaGVuIGhlIGdvdCB0byBzZWUg aXQgdGhyaXZlLiBSSVAsIENvYWNoLjwvcD4mbWRhc2g7IEVyaWMgTHVhbGxl biAoQEVyaWNMdWFsbGVuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0VyaWNMdWFsbGVuL3N0YXR1cy8xNDI0MzM5MjU3MzgxMDgxMTAyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db2FjaCBCb3dkZW4gJmFtcDsgbXkgRGFkIHdlcmUgdGhlIDIgYmln Z2VzdCBtYWxlIGluZmx1ZW5jZXMgaW4gbXkgbGlmZSBJIHdpbGwgYWx3YXlz IHJlbWVtYmVyICZhbXA7IGRvIHdoYXQgdSB0b2xkIG1lIGNvYWNoLCDigJxM T1ZFICZhbXA7IENBUkUgQUJPVVQgVVIgUExBWUVSUyBNT1JFIFRIQU4gQU5Z VEhJTkcgRUxTReKAnSBUaGFua3MgZm9yIHRoZSBpbXBhY3Qgb24gbWUuIEkg Z2V0IDIgdGVsbCBwZW9wbGUgSSBwbGF5ZWQgNCB0aGUgZ3JlYXRlc3QgY29h Y2ggZXZlciEgSSBsb3ZlIHUgQ09BQ0ggQk9XREVOPC9wPiZtZGFzaDsgQ29h Y2ggU3RvY2sgKEBDb2FjaFN0b2NrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoU3RvY2svc3RhdHVzLzE0MjQzMzc4NjI2OTk0MDEyMjg/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QcmF5ZXJzIGZvciBBbm4gYW5kIHRoZSBCb3dkZW4gZmFtaWx5ISBN dWNoIGxvdmUgYW5kIHJlc3BlY3QgYW5kIHRoYW5rZnVsbmVzcyBmb3IgQ29h Y2jigJlzIGluZmx1ZW5jZSBvbiBteSBsaWZlISE8L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJr IFJpY2h0IChATWFya1JpY2h0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL01hcmtSaWNodC9zdGF0dXMvMTQyNDM0NTU3Mzk1NjcyMjY5MD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBsb3N0IGEgZ3JlYXQgbWFuIHRvZGF5LiBDb2FjaCBCb3dkZW4g d2FzIG9uZS1vZi1hLWtpbmQgYW5kIHRvdWNoZWQgc28gbWFueSBsaXZlcy4g SeKAmW0gc28gZm9ydHVuYXRlIHRvIGNhbGwgaGltIGEgbWVudG9yIGFuZCBm cmllbmQuIFdlIHNlbmQgb3VyIGNvbmRvbGVuY2VzIHRvIGFsbCBvZiBoaXMg ZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRzLiBBIGxlZ2VuZCB3aG8gd2lsbCBiZSBkZWFy bHkgbWlzc2VkLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN1NUbUI4SGpvaSI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdTVG1COEhqb2k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFj ayBCcm93biAoQENvYWNoTWFja0Jyb3duKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTWFja0Jyb3duL3N0YXR1cy8xNDI0MzQ1OTkyNTE4 OTM0NTM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA4LCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JJiMzOTt2ZSBuZXZlciBtYWRlIGZvb3RiYWxsIG15IHByaW9yaXR5 LiBNeSBwcmlvcml0aWVzIGFyZSBteSBmYWl0aCBhbmQgbXkgZGVwZW5kZW5j ZSBvbiBHb2QuPGJyPkJvYmJ5IEJvd2Rlbjxicj48YnI+UHJheWVycyBnbyBv dXQgdG8gdGhlIEJvd2RlbiBmYW1pbHkuIEhpcyBtZW1vcnksIGltcGFjdCBv biBhbGwgYW5kIGxlZ2FjeSB3aWxsIGxpdmUgb24gZm9yZXZlci4gIFJlc3Qg aW4gUGVhY2UgQ29hY2guIPCfmY88L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoYWVsIEFsZm9y ZCAoQFNlbWlub2xlQWxmb3JkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1NlbWlub2xlQWxmb3JkL3N0YXR1cy8xNDI0MzUwNDA0OTcyNzg5NzY2 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3oxT3hVYkR3UzMiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS96MU94VWJEd1MzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEZTVSBBbHVt bmkgQXNzb2MuIChARlNVQWx1bW5pKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0ZTVUFsdW1uaS9zdGF0dXMvMTQyNDM0MTg1OTM4MDQzMjg5Nj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db2FjaCBCb3dkZW4sPGJyPlRoYW5rIHlvdSBmb3Igc2hvd2luZyB0 aGlzIHlvdW5nIGNvYWNoIGhvdyB0byBsZWFkIGEgcHJvZ3JhbSB3aXRoIHRo ZSBDaHJpc3QtbGlrZSBwcmluY2lwbGVzIG9mIHNlbGZsZXNzbmVzcywgZ3Jh Y2UsIGFuZCBodW1pbGl0eS4gIFlvdSB3b24gYSB0b24gb2YgZ2FtZXMgYnV0 IHRyYW5zZm9ybWVkIGNvdW50bGVzcyBtb3JlIGxpdmVzLCBpbmNsdWRpbmcg bWluZS4gIFJlc3QgSW4gUGVhY2UgaW4gR29k4oCZcyBldGVybml0eS4g8J+Z j/Cfj70gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JmVmhXdkUyMDkiPmh0dHBz Oi8vdC5jby9CZlZoV3ZFMjA5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hbm55IERpYXog KEBDb2FjaF9NYW5ueURpYXopIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29hY2hfTWFubnlEaWF6L3N0YXR1cy8xNDI0MzM5MjE4MTg5NDA2MjA5 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PdXIgY29uZG9sZW5jZXMgdG8gdGhlIEJvd2RlbiBGYW1pbHkgYW5k IHRoZSBGbG9yaWRhIFN0YXRlIGZvb3RiYWxsIHByb2dyYW0gb24gdGhlIHBh c3Npbmcgb2YgQm9iYnkgQm93ZGVuLCB3aG8gd2FzIGluc3RydW1lbnRhbCBp biBtYWtpbmcgdGhlIFVNLUZTVSByaXZhbHJ5IG9uZSBvZiB0aGUgZ3JlYXRl c3QgaW4gY29sbGVnZSBmb290YmFsbC48YnI+PGJyPlJlc3QgaW4gcGVhY2Us IENvYWNoLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTWRHdXkxZ0drNSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL01kR3V5MWdHazU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FuZXMg Rm9vdGJhbGwgKEBDYW5lc0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NhbmVzRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MjQzMjczNzEyOTM4 NzIxMjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25kb2xlbmNlcyB0byB0aGUgQm93ZGVuIGFuZCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBGU1VGb290YmFsbDwvYT4gZmFtaWx5LiBXZSBoYXZlIGxvc3Qg YSByZW1hcmthYmxlIG1hbiBhbmQgY29hY2guIFJJUCBDb2FjaCBCb3dkZW4u IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Ndk5Lb2RPYTdXIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vTXZOS29kT2E3VzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHYXRvcnMgRm9vdGJh bGwgKEBHYXRvcnNGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9H YXRvcnNGQi9zdGF0dXMvMTQyNDMzODUzMzMyNjY3MTg3OD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgQ29hY2ggQm93ZGVuIGZvciB5b3VyIGltcGFjdCBv biBjb2xsZWdlIGZvb3RiYWxsLiBPbmNlIGEgTW91bnRhaW5lZXIsIGFsd2F5 cyBhIE1vdW50YWluZWVyLjxicj48YnI+T3VyIHRob3VnaHRzIGFuZCBwcmF5 ZXJzIGdvIG91dCB0byB0aGUgZW50aXJlIEJvd2RlbiBmYW1pbHkuIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TSHp4M3lmeDZ0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v U0h6eDN5Zng2dDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBXVlUgRm9vdGJhbGwgKEBXVlVm b290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XVlVmb290 YmFsbC9zdGF0dXMvMTQyNDM5OTQzNjE2ODM3MjIyNj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdGF0ZW1lbnQgZnJvbSBVTE0gaGVhZCBjb2FjaCBUZXJyeSBCb3dk ZW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzMxUGFZa1lCNGsiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS8zMVBhWWtZQjRrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFVMTSBGb290YmFs bCAoQFVMTV9GQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTE1f RkIvc3RhdHVzLzE0MjQzOTUzNTIzMDA1NjQ0ODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeXBpY2FsbHkgd2hlbiB5b3UgbG9zZSBhIGxvdmVkIG9uZSwgYWxs IHlvdSBjYW4gc2VlbSB0byBkbyBpcyBjcnksIGJ1dCB0b2RheSB0aGF0JiMz OTtzIG5vdCB0aGUgZmVlbGluZyB0aGF0IEkgaGF2ZS4gQ29hY2ggaGFzIGdv bmUgaG9tZSB0byBiZSB3aXRoIHRoZSBGYXRoZXIuIEhpcyBsb3ZlIGZvciBD aHJpc3QgYW5kIHBlb3BsZSBhbmQgaGlzIGRlZGljYXRpb24gdG8gc3ByZWFk aW5nIHRoZSBnb3NwZWwgd2lsbCBiZSBtaXNzZWQgYnV0IG5vdCBmb3Jnb3R0 ZW4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Mb3Zl eW91QnVkZHk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNM b3ZleW91QnVkZHk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29yZXkgU2ltb24gKEBjc2lt ZTkwKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NzaW1lOTAvc3Rh dHVzLzE0MjQzOTc4MTgxMDI0OTMxODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb2JieSBCb3dkZW4gdG9sZCBtZSBsYXN0IHdlZWssIOKAnEnigJlt IGdvb2QgYm95LCBJIGxvdmUgeWEgVGltIHRoYW5rcyBmb3IgY2hlY2tpbmcg b24gbWUu4oCdIFRoYXTigJlzIGhpbSB0aGUgZ3JlYXRlc3QgaHVtYW4gYmVp bmcgSSBldmVyIG1ldCBpbiBDb2FjaGluZy4gSGUgbmV2ZXIgaGFkIGEgYmFk IGRheSBvciBzbyBpdCBzZWVtZWQuIEhpcyBmYW1pbHkgc3lub255bW91cyB3 aXRoIGEgc3BvcnQgSSBsb3ZlZCBvcGVuZWQgdGhlaXIgaG9tZSBmb3IgZXZl cnlvbmUuIPCfkpzwn5mPdG8gdGhlbS4gUklQIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby80cXRRemt2R0RSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNHF0UXprdkdEUjwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaW0gQnJhbmRvIChAVGltQnJhbmRvKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RpbUJyYW5kby9zdGF0dXMvMTQyNDM5 Njk3MTYxMjE5Njg2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgZm9yIHRha2luZyBhIGNoYW5jZSBvbiBhIHlvdW5n IGNvYWNoISBXaGF0IGEgcm9sZSBtb2RlbCBvZiBhIG1hbiB0byBsZWFybiBo b3cgdG8gYmUgYSBwcm9mZXNzaW9uYWwsIGh1c2JhbmQsIGZhdGhlciBhbmQg ZnJpZW5kLiAgUmVzdCBpbiBwZWFjZSBjb2FjaCEgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ib2JieWJvd2Rlbj9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2JvYmJ5Ym93ZGVuPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTGVnZW5kP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTGVnZW5kPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcmt2eDVicnBSSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3Jrdng1YnJwUko8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFtZXMgQ29sZXkgKEBDb2Fj aENvbGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ29s ZXkvc3RhdHVzLzE0MjQzOTU1Mjg2MTIyOTQ2NjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub2RheSBhcyB3ZSBtb3VybiB0aGUgcGFzc2luZyBvZiBDb2FjaCBC b2JieSBCb3dkZW4sIEkgcmVmbGVjdCBvbiBoaXMgYW1hemluZyBsZWdhY3kg bm90IGp1c3QgYXMgYSBjb2FjaCwgYnV0IGFzIGEgbWFuLCBhIG1lbnRvciBh bmQgYW4gaW5jcmVkaWJsZSBwZXJzb24gb2YgZmFpdGguIFBsZWFzZSBqb2lu IG1lIGluIGtlZXBpbmcgaGlzIGZhbWlseSBpbiBwcmF5ZXIgZHVyaW5nIHRo aXMgZGlmZmljdWx0IHRpbWUuIPCfmY/wn4++PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JvYmJ5Qm93ZGVuP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQm9iYnlCb3dkZW48L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9GU1VGb290YmFsbD9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZTVUZvb3RiYWxsPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2hhcmxp ZVdhcmQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDaGFy bGllV2FyZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0poOW1ZMXM4NnQi Pmh0dHBzOi8vdC5jby9KaDltWTFzODZ0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENoYXJs aWUgV2FyZCAoQFJlYWxDaGFybGllV2FyZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9SZWFsQ2hhcmxpZVdhcmQvc3RhdHVzLzE0MjQzNjc0NDQx Mzk5MTMyMTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj40MTEgd2lucy4gPGJyPjIgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwcy4g PGJyPjEyIEFDQyBjaGFtcGlvbnNoaXBzLjxicj48YnI+VGhlIG51bWJlcnMg YXJlIGluc2FuZSBidXQgdGhleSBwYWxlIGluIGNvbXBhcmlzb24gdG8gdGhl IG51bWJlciBvZiBsaXZlcyBCb2JieSBCb3dkZW4gaW1wYWN0ZWQgZm9yIGV0 ZXJuaXR5LiA8YnI+PGJyPkhlIHdhcyBtb3JlIHByZWFjaGVyIHRoYW4gY29h Y2guPGJyPk1vcmUgZmF0aGVyIGZpZ3VyZSB0aGFuIG1lbnRvci4gPGJyPk1v cmUgZnJpZW5kIHRoYW4gdGVhY2hlci48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW5ueSBLYW5l bGwgKEBkYW5ueWthbmVsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9kYW5ueWthbmVsbC9zdGF0dXMvMTQyNDM4MzQ4NjAwMjA5NDA4MD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZXN0IGVhc3kgQ29hY2ggQiEgTGlmZSB3ZWxsIGRvbmUuIENvbmRv bGVuY2VzIHRvIHRoZSBlbnRpcmUgQm93ZGVuIGZhbWlseSEgVGhhbmsgeW91 IGZvciBldmVyeXRoaW5nISEgWW91IG1hZGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9GU1VGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A RlNVRm9vdGJhbGw8L2E+ISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1Z4Rmti N3RYNGoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9WeEZrYjd0WDRqPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEFuZHJlIENvb3BlciAoQG5vbGV3cjEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vbm9sZXdyMS9zdGF0dXMvMTQyNDM0NzEwOTEzNDg5NzE1 OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db2FjaCBCb3dkZW4gd2FzIGxvdmVkIGJ5IFNPIG1hbnkgZm9yIEFM TCBoZSBkaWQgJmFtcDsgV0hPIGhlIHdhcy4gSXTigJlzIGFtYXppbmcgaG93 IHNvbWVvbmUgb2Ygc3VjaCBncmVhdCBpbmZsdWVuY2UgY291bGQgbWFrZSB1 cyBhbGwgZmVlbCBzbyBzaWduaWZpY2FudCBhbmQgY2FyZWQgZm9yLiBIZSBz aGFyZWQgSmVzdXMgYW5kIG5ldmVyIGNsYWltZWQgdG8gYmUgZ3JlYXQgaGlt c2VsZi4gV2hhdCBhIGdpZnQgdG8gaGF2ZSBrbm93biAmYW1wOyBsZWFybmVk IGZyb20gdGhpcyBiZWxvdmVkIG1hbiDwn42iIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9pcXp1eDdDR2h1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vaXF6dXg3Q0dodTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBTdWUgU2VtcmF1IChAQ29hY2hTdWVGU1UpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTdWVGU1Uvc3RhdHVzLzE0 MjQzOTI3NTk3MzM5NDAyMzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0 IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SLkkuUCBDb2FjaCBCb3dkZW4sIHlvdXIgSW1wYWN0IGFuZCBJbmZs dWVuY2Ugd2lsbCBsaXZlIGZvcmV2ZXIhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9FRkh3Tk0wMHdMIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRUZId05NMDB3TDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBTYW1taWUgU21pdGggKEBTYW1taWVMU21pdGgzMykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TYW1taWVMU21pdGgzMy9zdGF0 dXMvMTQyNDMzNDQ5NTY5NjY5OTM5ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B dWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK