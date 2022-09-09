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football
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FSU football debuting new uniform look for next Friday's game at Louisville
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
Florida State is off to its best start since 2016.
When the Seminoles try to make it 3-0 next Friday night at Louisville, they will be doing so in a never-before-worn uniform combination.
FSU announced Friday morning that it will be sporting all-white uniforms against the Cardinals, white jersey tops, pants and white helmets.
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This will be just the seventh time since 1949 that FSU has worn a non-gold helmet. But the Seminoles have never before worn white helmets, meaning this will be a look unlike any in program history for the primetime showdown with the Cardinals Sept. 16 at 7:30 p.m. on ESPN.
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