Florida State announced jersey numbers for freshmen who early enrolled as well as transfers on Friday. There are also a few new jersey numbers for returning players in 2024.

Early enrollees

0 –Earl Little Jr. (6-1, 190, R-So.)

3 – Kam Davis (5-10, 220, Fr.)

4 – Charles Lester III (6-1, 185, Fr.)

4 – DJ Uiagalelei (6-4, 245, R-Sr.)

6 – Jalen Brown (6-1, 180, R-Fr.)

7 – Marvin Jones Jr. (6-5, 250, Jr.)

10 – Malik Benson (6-1, 195, Sr.)

13 – Sione Lolohea (6-3, 270, R-Sr.)

13 – Jaylin Lucas (5-9, 175, Jr.)

14 – Cai Bates (6-2, 180, Fr.)

14 – Luke Kromenhoek (6-4, 205, Fr.)

15 – Lawayne McCoy (6-1, 180, Fr.)

15 – Shawn Murphy (6-2, 225, R-So.)

18 – Jamari Howard (6-2, 185, Fr.)

18 – Landen Thomas (6-4, 245, Fr.)

19 – Tomiwa Durojaiye (6-4, 280, R-So.)

22 – Davonte Brown (6-2, 185, R-Sr.)

24 – Roydell Williams (5-10, 215, Sr.)

51 – Timir Hickman-Collins (6-0, 220, Fr.)

55 – Jayden Parrish (6-1, 215, Fr.)

56 – Tye Hylton (6-5, 280, Fr.)

67 – Richie Leonard (6-2, 320, Sr.)

69 – Terrence Ferguson II (6-4, 320, R-Jr.)

80 – BJ Gibson (6-0, 190, Fr.)

88 – Camdon Frier (6-0, 185, Fr.)

90 – Grady Kelly (6-2, 285, R-Jr.)

Jersey changes

1 – Shyheim Brown

1 – Kentron Poitier

5 – Joshua Farmer

6 – Darrell Jackson

8 – Azareye’h Thomas

9 – Omar Graham Jr.

20 – Blake Nichelson

33 – Edwin Joseph

44 – Jaden Jones

Full FSU football roster on Seminoles.com